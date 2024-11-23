План разделения Украины на три части: в ГУР подтвердили разработку Россией документа. Все детали

В Главном управлении разведки Министерства обороны Украины подтвердили, что страна-агрессор Россия подготовила документ с прогнозом развития военно-политической ситуации в мире до 2045 года. Он, в частности, предусматривает план разделения украинской территории на три части, который сейчас обсуждается в сети.

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ГУР ознакомлено с этим документом, заявил заместитель начальника разведывательного ведомства Вадим Скибицкий, передает "Интерфакс-Украина". Ранее информагентство сообщало, что Россия может пытаться передать этот план США через представителей иностранных государств.

"Прежде всего, ГУР МО знакомо с этим документом. Скажу больше, этот документ был подготовлен в минобороны и генштабе вооруженных сил РФ примерно в декабре прошлого года. Указанный документ ложится в основу перспективного оборонного планирования на определенный период времени – минимум на 10 лет. В частности, этот документ был разработан на период 2026-2035 год с перспективой до 2045 года", – сказал Скибицкий.

Изложенное в этом документе касается дальнейшего развития ситуации на глобальном и региональном уровне. В нем говорится об угрозах, которые, как видит для себя РФ, несет будущая среда безопасности.

На ежегодной встрече YES руководитель ГУР Кирилл Буданов озвучил некоторые элементы этого плана. В частности, он отмечал, что РФ постарается "решить" вопрос Украины до 2026 года, что и прописано в этом российском документе. В ГУР объясняют, что это вызвано тем, что дальнейшая долгосрочная война будет влиять на все аспекты жизни россиян – экономические, демографические, имиджевые и т.д.

Отвечая на вопрос, действительно ли этот документ россияне могут пытаться передать через другие страны США, Скибицкий сказал, что такая угроза есть. По его словам, пока нет информации о том, что этот документ мог быть где-то передан, но это не исключается.

Как РФ хотела бы поделить Украину

"Новые регионы России"

Эта часть, как отмечали ранее в "Интерфакс-Украина", включает оккупированные Донецкую, Луганскую, Запорожскую, Херсонскую области, Автономную Республику Крым и Севастополь, которые, согласно плану, должны войти в состав Российской Федерации.

"Пророссийское государственное образование"

На территории Киевской, Черниговской, Сумской, Харьковской, Полтавской, Кировоградской, Днепропетровской, Одесской, Черкасской, Винницкой, Житомирской областей и города предусмотрено формирование пророссийского правительства.

Это образование должно было бы отказаться от интеграции с Европейским Союзом и НАТО. Кроме того, план предусматривает постоянное российское военное присутствие в этом регионе.

"Спорные территории"

К этой категории Кремль относится западные области Украины: Волынскую, Ривненскую, Хмельницкую, Львовскую, Ивано-Франковскую, Тернопольскую, Черновицкую и Закарпатскую.

Российский план предлагает решение будущего этих регионов через договоренности между Россией и другими странами, включая Венгрию, Польшу и Румынию.

Скибицкий отметил, что РФ, безусловно, ставит перед собой стратегическую цель полностью оккупировать наше государство. Для того, чтобы иметь мощный экономический, демографический, территориальный и военный потенциал, диктатору Путину нужна вся Украина.

"И этот сценарий развития дальнейшего с возможным разделением территории актуален даже не на 2035-45 год. Он уже будет актуален в ближайшее время, на 2026 год, а может и раньше. Вы слышали заявления Путина относительно украинских территорий. Он уже говорит, что Луганская, Донецкая, Херсонская, Запорожская области и Крым – это якобы территории России согласно их конституции. И на той обнародованной карте уже показано, что россияне воспринимают оккупированные украинские территории как новые территории России", – сказал представитель ГУР.

Он обратил внимание на то, что все это – анализ и оценка россиян. Весь мир уже успел увидеть, насколько быстро они могут изменять свои планы в зависимости от успехов, реакции международного сообщества и развития ситуации.

Как сообщал OBOZ.UA, в ГУР заявили, что на осенне-зимний период у России не изменилась основная задача – это выход на административные границы Донетчины и Луганщины. Стратегическая цель агрессора – полный контроль над Украиной – также неизменна.

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