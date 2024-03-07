Пленного морпеха из 'Азовстали' в России приговорили к 20 годам заключения: все подробности

Российский суд приговорил украинца Дмитрия Евгана к 20 годам колонии строгого режима. Заседание проходило в Ростове-на-Дону.

Об этом сообщают российские СМИ. Евган в боях за Мариуполь потерял руки и попал в плен во время сдачи "Азовстали".

Суд страны-оккупанта признал бойца 36-й бригады морской пехоты ВСУ виновным в жестоком обращении с военнопленными, покушении на убийство, обучении террористической деятельности и насильственном захвате власти.

По версии следствия, во время службы в морской пехоте ВСУ в апреле 2022 года Евган среди других своих сослуживцев издевался над захваченным в плен прапорщиком так называемой "народной милиции" самопровозглашенной ДНР Виктором Лупацием и нанес ему минимум 9 ножевых ранений. После того, как Евган попал в плен к российским окупантов, против него было возбуждено уголовное дело. Впрочем, "милиционер" подавать иск против морпеха не стал.

В суде Евган не опровергал, что ранил прапорщика штык-ножом и извинился перед ним. Подсудимый отверг обвинения в обучении терроризму. По словам Евгана, он проходил обучение на полигонах. "Я должен защищать свою страну, но не являюсь никаким террористом", – сказал он.

Сторона обвинения потребовала для морпеха 24 года колонии. Адвокат Мария Эйсмонт просила суд принять во внимание то, что у потерпевшего Лупаций нет претензий к Евгану, а также раскаяние подсудимого. "Евган не покушался бы на убийство человека в мирной жизни, а воспитывал бы дома дочь", - сказала защитник.

По делу о пытках Лупация суд в оккупированной Донецкой области в конце прошлого года вынес приговор семи украинским морским пехотинцам. Они получили сроки от 16 до 22 лет колонии.

Дело Евгана, вызвавшее резонанс, в том числе после демонстрации очной ставки с Лупацием на центральных телеканалах, было выделено в отдельное производство и передано в Москву.

По словам очевидцев, сдавшихся в плен украинских военных часто подвергают пыткам, добиваясь показаний.

Как писал OBOZ.UA, страна-агрессор РФ финансирует российское отделение "Красного креста" отдельно из федерального бюджета. А сотрудники этой "гуманитарной" организации могли издеваться над украинскими военнопленными в российских колониях, в том числе и в размещенных на временно оккупированных территориях Украины.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!