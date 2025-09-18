Пленные оккупанты рассказали, как проникли в Купянск и какой преступный приказ им дало командование: идут ли сейчас бои в центре города. Карта

В сети распространяют ложные сообщения о якобы боях в центре Купянска. На самом деле, эта информация является фейком, так как российские войска действуют лишь на северных окраинах города. Украинские защитники ведут операцию по блокированию и ликвидации диверсионных групп.

Об этом сообщил спикер Объединенного пресс-центра ОСУВ "Днепр", подполковник Алексей Бельский в комментарии изданию РБК-Украина.

Что происходит в Купянске

По его словам, украинские воины уже повредили и затопили трубу газопровода, по которой враг пытался переправлять подразделения на окраины Купянска. Теперь оккупанты РФ вынуждены пересекать реку Оскол на лодках и плотах.

"Информация о боевых действиях в центре города не соответствует действительности. Оккупанты действуют на севере Купянска, куда им удалось инфильтроваться из районов населенных пунктов Радьковка и Голубовка. Оккупантов уничтожают, часть попадает в плен", – подчеркнул Бельский.

Какие задачи ставили оккупантам

Он уточнил, что задержанные российские военные рассказывают о том, что им удалось попасть в город небольшими группами по 2-9 человек. Часть из оккупантов действовала в форме, а часть – в гражданской одежде. Перед каждой группой ставили отдельную задачу: захват конкретных домов, в частности пятиэтажек или девятиэтажек.

"Также оккупанты получили задание убивать всех гражданских мужчин в возрасте от 18 до 60 лет. А женщин и детей при необходимости использовать как "живой щит". Сейчас продолжается операция по блокированию и уничтожению оккупантов, которые инфильтрировались в Купянске", – подытожил представитель ОСУВ "Днепр".

Как сообщал OBOZ.UA, недавно украинские пограничники на Купянском направлении, среди прочего, успешно ликвидировали три вражеских пункта управления БПЛА и вражеский радиоэлектронной борьбы. Также было уничтожено электронное оборудование и ликвидировано около десятка военных армии РФ – удачную операцию бойцов подразделения "Феникс" смотрите здесь.

