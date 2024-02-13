Пленный комбат окупантов заявил, что большинство дагестанцев не поддерживают войну против Украины. Видео

Большинство дагестанцев не поддерживают войну, развязанную кремлевским диктатором в Украине. Но они готовы идти воевать, если враг нападет на Дагестан.

Об этом рассказал пленный российский комбат с позывным "Шайтан". Интервью с ним опубликовала на своем YouTubе-канале Третья штурмовая бригада.

Командир добровольческого батальона "Алга" российского 72 ОМСБр Тимур Абдурахманов, позывной "Шайтан", попал в плен к украинским защитникам во время освобождения ими Андреевки под Бахмутом. Он выдвинулся в Андреевку из своего командно-наблюдательного пункта, думая, что там находятся свои. Однако к тому времени туда уже зашли бойцы 3 ОШБр, которые разгромили добробат "Алга" и еще два батальона 72 бригады РФ, при этом большая часть офицерского состава бригады оккупантов была уничтожена.

Абдурахман родом из Дагестана, майор по званию, потомственный военный. В интервью, в частности, он рассказал, поддерживают ли в Дагестане полномасштабное вторжение России в Украину.

"Из тех людей, с которыми я общался, когда был в отпуске из-за ранений, разговаривал со знакомыми, грубо говоря из 10 восемь не поддерживают. Основной их ответ был – если придут в Дагестан, нападут на Дагестан, тогда я возьму в руки оружие и пойду воевать", – сказал он.

По словам оккупанта, основной фактор, мотивирующий дагестанцев идти на войну против украинцев – это деньги.

"Основная мотивация – это денежная мотивация, нигде в Дагестане вы не будете зарабатывать 200 тысяч, а здесь, с большим риском для жизни, но эта возможность есть", – пояснил он.

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