Пленный оккупант признался, что им ставили задачу взять Волчанск в Харьковской области за два дня. Видео

Российские оккупанты усиливают атаки на Харьковском направлении. Перед ними командование страны-агрессора поставило задачу занять Волчанск за два дня. О таком приказе рассказал пленный оккупант Андрей Юргенс.

Соответствующее видео было обнародовано в сети. По информации журналиста Юрия Бутусова, этого россиянина украинские бойцы взяли в плен в Волчанске.

Пленный из состава российской 138-й мотострелковой бригады. По его словам, их подразделение вместе с 25-й мотострелковой бригадой ВС РФ имели задачу захватить Волчанск "за два дня".

Для понимания идиотичности такого приказа достаточно взглянуть на карту. Площадь Волчанская составляет 70,3 квадратных километров. Он почти вдвое больше Бахмута (41,6 кв. км), который такие же "бравые" российские оккупанты штурмовали более 10 месяцев.

Как сообщал OBOZ.UA, Силы обороны Украины в Харьковской области осуществляют зачистку северной части Волчанска и самого города. Украинские военные работают над стабилизацией ситуации, наносят врагу огневые удары и не позволяют российским оккупационным войскам закрепиться.

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