Пленный "вагнеровец" рассказал, как собирался "освобождать" Украину, и признался в убийствах украинцев. Видео
Пленный оккупант, завербованный в ЧВК "Вагнер", на камеру рассказал об убийствах военных ВСУ в Украине. При этом он заявил, что раскаивается и просит прощения у украинского народа.
Видео допроса опубликовал Центр стратегических коммуникаций Вооруженных сил Украины ("Стратком"). "Пленный "вагнеровец" совершенно спокойно на камеру признается в убийстве украинцев", – говорится в публикации (чтобы посмотреть ролик, доскролльте новость до конца).
Во время допроса пленный назвался именем Веселов Андрей Николаевич (номер жетона А5557).
"Прибыл за "освобождением" Украины и "Донецкой республики" от захватчиков", – заявил он.
Оккупант признался, что воевал на Бахмутском направлении возле Курдюмовки. По его наводке с августа по декабрь были убиты около восьми украинских военных, их гибель подтвердили вражеские штурмовые отряды.
"Я был неправ, раскаиваюсь и извиняюсь перед народом Украины", – сказал пленный.
Как сообщал OBOZREVATEL, ранее штурмовики 10-й ОГШБр ВСУ показали, как уничтожают и берут в плен оккупантов. На видео – пленение около десяти захватчиков.
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