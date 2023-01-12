Пленный ''вагнеровец'' рассказал, как собирался ''освобождать'' Украину, и признался в убийствах украинцев. Видео

Пленный оккупант, завербованный в ЧВК "Вагнер", на камеру рассказал об убийствах военных ВСУ в Украине. При этом он заявил, что раскаивается и просит прощения у украинского народа.

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Видео допроса опубликовал Центр стратегических коммуникаций Вооруженных сил Украины ("Стратком"). "Пленный "вагнеровец" совершенно спокойно на камеру признается в убийстве украинцев", – говорится в публикации (чтобы посмотреть ролик, доскролльте новость до конца).

Во время допроса пленный назвался именем Веселов Андрей Николаевич (номер жетона А5557).

"Прибыл за "освобождением" Украины и "Донецкой республики" от захватчиков", – заявил он.

Оккупант признался, что воевал на Бахмутском направлении возле Курдюмовки. По его наводке с августа по декабрь были убиты около восьми украинских военных, их гибель подтвердили вражеские штурмовые отряды.

"Я был неправ, раскаиваюсь и извиняюсь перед народом Украины", – сказал пленный.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее штурмовики 10-й ОГШБр ВСУ показали, как уничтожают и берут в плен оккупантов. На видео – пленение около десяти захватчиков.