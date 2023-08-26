Плыл 8 км: Буданов поразил деталями о личном участии в спецоперации в Крыму в 2016 году. Видео

Начальник Главного управления разведки Министерства обороны Кирилл Буданов рассказал о серии высадок украинских разведчиков в Крыму в 2016 году. В некоторых из них, по словам Буданова, он сам принимал непосредственное участие.

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Об этом начальник военной разведки рассказал в интервью "Крым.Реалии". После одной из высадок, осуществлявшихся для "переноса груза вглубь территории", уверяет Буданов, разведчики отходили вплавь через Сиваш, он тогда проплыл около 8 км.

Журналистка издания в ходе интервью показала фото Буданову с группой разведчиков на фоне моря.

"Это вы здесь, посередине?" – поинтересовалась она.

Глава разведки ответил, что "знает это фото".

"Это после какого-то этапа. Мы же много раз в Крым заходили. После какого-то из заходов", – рассказал об обстоятельствах, при которых была сделана фотография, начальник ГУР МОУ.

Он пояснил, что речь идет о масштабной операции военной разведки на оккупированном полуострове в 2016 году.

"В рамках этой операции (в 2016-м. – Ред.) мы не раз заходили в Крым... Все нормально (кончилось. – Ред.). Для переноски грузов вглубь территории", – рассказал Буданов.

По его словам, с одного из выходов разведчикам пришлось возвращаться вплавь через Сиваш.

"Плыли долго. 8 км. Там по прямой 6,7 км, кажется. Мы немножко дугой, как говорится... О чем я мог думать? Что надо выбраться как-то нам всем. Тремя подгруппами (выходили. – Ред.)" , – вспомнил начальник ГУР МОУ.

В "Крым. Реалии" напомнили, что Буданов принимал непосредственное участие в операции в Крыму в августе 2016-го.

"Тогда военная разведка Украины получила информацию о переброске Россией боевых вертолетов в Джанкой и решила их уничтожить. Киев утверждает, что в Крыму группа Буданова столкнулась с "элитным спецподразделением ФСБ", за несколько минут боя уничтожила противника и вышла с территории Крыма без потерь", – отмечает издание.

После этой дерзкой операции российская ФСБ заявила о якобы задержании группы "украинских диверсантов", которые, как утверждали оккупанты, готовили теракты на полуострове. Киев опроверг российские обвинения в адрес задержанных и заявил о провокации захватчиков.

Напомним, ранее Буданов рассказал, сколько россиян сдаются в плен добровольно. По его словам, между пленом и смертью выбирает первое каждый пятый оккупант.

Однако Украина до сих пор имеет меньший обменный фонд, чем Россия.