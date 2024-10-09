Плюс 137 млрд на пропаганду и 41 триллион на войну. К чему готовится Путин? Интервью с российским журналистом Яковенко

Госбюджет страны-агрессора России на 2025 год, похоже, побьет все рекорды предыдущих расходов РФ по масштабам выплат на пропаганду и войну. Финансирование российских СМИ возрастет на 13% по сравнению с расходами 2024 года и составит 137 миллиардов рублей (1,4 миллиарда долларов США). Одновременно фактические бюджетные затраты на войну за счет скрытых статей расходов составят большую часть всего бюджета страны.

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О чем говорит именно такая расстановка приоритетов – пропаганда и война? О многом. Прежде всего, классические варианты "лобовой пропаганды", те же пропагандистские ток-шоу, сегодня в России "проваливаются", их рейтинги стремительно падают. Кремль планирует частично заместить "лобовую" пропаганду на более скрытую, например, посредством колдунов и шаманов, которые все как один предвещают гибель Украине и всему западному миру. Что касается расходов на войну, то они колоссальны не только с точки зрения открытых, но и с точки зрения закрытых статей госбюджета РФ. Такое немыслимое расточительство государственных средств объясняется только одним: глава Кремля Владимир Путин не может прекратить свою войну ни при каких обстоятельствах.

Такое мнение в эксклюзивном интервью OBOZ.UA высказал российский оппозиционный политик и журналист Игорь Яковенко.

– В госбюджете России на 2025 год заложено увеличение финансирования на СМИ, то есть де-факто на пропаганду, до 137 миллиардов рублей, или 1,4 миллиарда долларов. Это на 13% больше, чем в 2024 году. Таким образом, бюджет, выделяемый на пропаганду, превысит бюджеты ряда российских регионов. С чем вы связываете такое решение? Кремлевская пропаганда в ее нынешнем виде недостаточно эффективна? Или Кремль планирует существенно расширить поле своей деятельности?

– Я думаю, что на сегодняшний момент для российского режима есть необходимость не только увеличить интенсивность пропаганды, но и расширить ее возможности. Потому что сами по себе эти пропагандистские каналы, основные каналы ненависти, ток-шок резко теряют в аудитории. Они уже начинают проваливаться. Поэтому требуются другие методы, которые в значительной степени разнообразят контент, пытаются пробиться через мистику или через ток-шоу другого типа.

Классические варианты лобовой пропаганды, такие как Соловьев, Симоньян, Киселев очень сильно провалились по своим рейтингам, по своей аудитории и скатились на самые последние места среди всех программ. Поэтому сейчас огромные деньги тратятся на интернет-пропаганду, на Telegram-каналы, на большое количество интернет-СМИ, которые ведут эту работу через другую аудиторию. И это, конечно, требует дополнительных денег.

Классическая пропаганда не уступает, она не готова терять в деньгах, её Кремль тоже не собираются терять, поэтому идет расширение кадрового состава и расширение перечня методов, с помощью которых пытаются зомбировать населением.

– Вы могли бы более подробно рассказать об этих "нелобовых" методах? Это соцсети…

– Да, это соцсети. Кроме того, сейчас очень активно продвигаются самые различные программы, связанные с мистикой, с колдунами, которые все как один предсказывают гибель Украины, гибель Соединенных Штатов Америки, Запада и полное господство на планете Земля путинского рейха. Такого рода шаманы, всевозможные колдуны, предсказатели сейчас заполняют российские эфиры.

Идет покупка целого ряда западных СМИ. На это тоже нужны деньги, потому что через западные СМИ тоже идет пропаганда. Например, на сегодняшний момент в большинстве стран происходит блокировка Russia Today, но RT заходит со своим контентом через местные средства массовой информации, которые просто покупаются и наполняются контентом RT.

– В том же бюджете на 2025 год расходы на оборону и безопасность составят 41%, или 41,5 триллиона рублей. А что же останется, собственно, для обеспечения нужд страны, социальных выплат и так далее? Может ли дойти до того, что в этом захватническом угаре у Путина просто не останется средств на выплату пенсий?

– Насчет пенсий, то вроде бы пока их выплачивают. Но в перспективе, конечно, для Путина приоритетными расходами являются расходы на оборону. А под словом "безопасность" подразумевается наличие огромной внутренней армии, которая обеспечивает безопасность Путина и режима, а не безопасность граждан.

Поэтому в целом это действительно гигантские суммы. Но это еще не все, потому что значительная часть статей расходов засекречена. 41% - это далеко не все. Есть еще секретные статьи и есть расходы фактически на войну, которые вложены в другие статьи, гражданские. Например, гигантские выплаты контрактникам, которые сейчас уже достигают 3 млн рублей за один контракт. Они на самом деле идут по другим статьям, не по статьям министерства обороны. Они идут по статьям социальных расходов. Или выплаты погибшим контрактникам. То же самое. Эти очень большие деньги идут по другим статьям, так называемым закрытым, которые заложены внутри социальных расходов.

Так что в целом российский военный бюджет явно больше половины общего количества расходной части бюджета на 2025 год.

– Путину исполнилось 72. Как вы думаете, какие "имперские" планы он может строить на свой следующий год? Исходя из бюджета, это планы захватнические?

– То, что Путин не прекратит войну до тех пор, пока он жив или пока он находится у власти, это достаточно очевидно. Я думаю, что у него в настоящий момент ситуация складывается так, что прекращение войны означает его смерть или пребывании в тюремной камере. Поэтому он войну не прекратит, такой опции не существует. Это к вопросу о том, что есть те, кто ищут с Путиным вариант переговоров. Войну он не прекратит ни при каких обстоятельствах.