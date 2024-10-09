По инициативе Порошенко в Минобороны откроют горячую линию для обращений по поводу коррупции в ТЦК и нарушений мобилизации

Петр Порошенко инициировал создание в Минобороны "горячей линии" для обращений граждан по поводу фактов коррупции в ТЦК и нарушений закона во время мобилизационных мероприятий.

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Об этом он сообщил сегодня на брифинге в Верховной Раде. Он отметил, что поднял этот вопрос во время согласительного совета с участием Министра обороны и представителей Генштаба.

"Вопрос, который мы подняли на заседании согласительного совета, – это вопрос нарушения законов со стороны работников ТЦК. Они намеренно пытаются замордовать повестками тех, кто имеет обоснованную бронь, чтобы потом требовать взятки этих людей. Это распространено по всей стране. По моему предложению, которое было поддержано руководством Вооруженных Сил, мы создаем "горячую линию", на которую каждый украинец сможет обратиться к руководству Вооруженных Сил о нарушении его конституционных прав и свобод и коррупционных действий со стороны представителей ТЦК", – сказал Порошенко.

"Жалобы поступают нашей команде из разных областей. Когда, несмотря на то, что люди забронированы, есть соответствующее решение в Действии, соответствующий приказ минэкономики, они обеспечивают функционирование критических предприятий для Украины, в том числе и предприятий оборонного комплекса, из-за произвола и нарушения закона представителями ТЦК разрушается деятельность этих предприятий. Теоретически мы договорились, что в течение двух недель сможем отчитаться, что эта линия открыта", – сказал Порошенко.

"Это линия государственная, она позволяет тем, кто принимает решения по управлению ТЦК, а именно командованию Вооруженных Сил Украины, оперативно, срочно реагировать на факты нарушения законов и коррупцию, когда требуют с призывников и мобилизованных денег, а вы видите, что речь идет о миллионах, которые сегодня стекаются к нечистым на руку коррупционерам", – констатировал лидер ЕС.

"Мы создаем "горячую линию" специально о нарушении закона по мобилизации. Не только ТЦК, но и действия полиции, "бусиков", всех нарушающих права. Как правило, у 70% это имеет коррупционные основания. Как правило, они намеренно создают проблемы, чтобы потом потребовать деньги. По своему опыту я хочу сказать: когда и руководство Вооруженных Сил, и командующий Сухопутными силами, которым подчинены ТЦК, получат проверенную и подтвержденную информацию – реакция мгновенная. Отдельно хочу за это поблагодарить", – отметил Порошенко.

"Я очень надеюсь, что организация работы "горячей линии" будет столь же эффективна. Мы, наша команда, будем это отслеживать", – сказал Порошенко.