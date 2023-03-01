По логике Путина, Украина должна забрать Москву, – полковник Недзельский

Президент страны-оккупанта России Владимир Путин, который часто оправдывает свои агрессивные действия по отношению к Украине сугубо историческими мотивами, ограничивается в своих толкованиях истории 300-летним периодом. Однако если бы он вспомнил события XII века времен Юрия Долгорукого, по его логике, Украина должна была бы предъявить права на столицу России Москву.

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Такое мнение в эксклюзивном интервью OBOZREVATEL высказал полковник запаса ВСУ, военный эксперт Петр Недзельский. Стремление российского диктатора к величию – признак психической болезни, добавил он.

"Он часто вспоминает о Екатерине II, которая "300 лет назад завоевала Крым и Украину назвала Малороссией". Но при этом он забывает основателя Москвы Юрия Долгорукого. Его саркофаг стоит в Киево-Печерской лавре", – напомнил полковник.

"А это не 300 лет назад, это XII век. Итак, киевские русичи основали Москву. То есть, по логике Путина, Украина должна забрать Москву, не так ли? Железная логика", – заметил Недзельский.

Он констатировал, что есть признаки психической болезни Путина, в частности его "мания величия". "Он видит себя новым "императором", "собирателем русских земель" и т.д.".

"К сожалению, роль личности в истории никто не отменял. Какая "сакральная" дата придет ему в голову и что он захочет к ней иметь – трудно спрогнозировать. Здесь мы снова упираемся в психиатрию. Как говорили латиняне, если бы у Клеопатры был короче нос, мир был бы иным. Так же, если бы у Путина было немного больше мозгов, мир был бы иным", – подытожил полковник.

Как писал OBOZREVATEL, историк Александр Палий заявил, что россияне рассматривают украинцев как законных наследников Киевской Руси, которых нужно убить. В то же время сама Киевская Русь и ее история чужда россиянам, убежден он.