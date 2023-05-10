По стандартам НАТО: в Пентагоне рассказали, сколько украинских военных проходят обучение в Германии

По информации, предоставленной представителями Пентагона, Соединенные Штаты Америки проводят обучение украинских военнослужащих в Германии. Подразделения Вооруженных Сил Украины тренируют на новой военной технике и обучают тактике в соответствии со стандартами НАТО.

Видео дня

Об этом рассказал спикер Пентагона генерал Патрик Райдер во время брифинга. Как сообщается, украинских военных тренируют на полигоне в Графенвере.

"Мы сможем и дальше обеспечивать этот вид поддержки, эту способность обучать украинцев, пока будет сохраняться потребность", – рассказал официальный представитель оборонного ведомства США.

Как отметил Райдер, в настоящее время в Графенвере находится более двух тысяч украинских военнослужащих. Он также добавил, что предстоящие учения будут зависеть от количества подразделений, которые Вооруженные Силы Украины смогут направить на тренировку.

Ранее сообщалось, что в Эстонии стартовали военные учения под эгидой США. Во время учений Силы обороны Украины вместе с союзниками отрабатывают скорый переброс войск и техники Альянса.

Также генерал Марк Милли ранее рассказывал о подготовке ВСУ по стандартам НАТО. Так, благодаря военной помощи США и других западных партнеров, в частности, техникой и обучением, сейчас у защитников Украины гораздо больше возможностей для наступления по сравнению с прошлым годом.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!