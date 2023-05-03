'Украина готова к контрнаступлению': генерал Марк Милли рассказал о подготовке ВСУ по стандартам НАТО

На сегодняшний день украинцы готовы к контрнаступлению. Благодаря военной помощи США и других западных партнеров, в частности, техникой и обучением, сейчас у защитников Украины гораздо больше возможностей для наступления по сравнению с прошлым годом.

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Об этом сказал глава Объединенного комитета начальников штабов США Марк Милли в интервью Foreign Affairs, опубликованном во вторник, 2 мая. Он рассказал о подготовке ВСУ по стандартам НАТО.

"За последние несколько месяцев украинцы обратились к нам за помощью, военной помощью, помочь им, научить, укомплектовать, вооружить их силы. В частности, около девяти бригад общевойсковых, бронетанковых и механических пехотных войск. Кроме того, есть легкая пехота, отряды рейнджеров, которым мы помогли научить. И я говорю, что мы, имею в виду НАТО, всех европейских партнеров, мы это сделали", – сказал Марк Милли.

По словам американского генерала, благодаря этому возможности украинского войска значительно выросли и оно готово к контрнаступлению.

"Украинцы сейчас готовы к нападению, они могут проводить наступательные операции, а также имеют возможности для обороны, значительно улучшенные по сравнению с тем, что было всего год назад. Так что, я думаю, их возможности значительно увеличились", – подчеркнул генерал Милли.

Как сообщал OBOZREVATEL, в этом же интервью американский генерал озвучил потери России с начала войны. По словам Марка Милли, путинская армия потеряла около 250 тысяч человек. Сюда входят как убитые, так и раненые.

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