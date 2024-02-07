По Украине рапсространяется воздушная тревога: враг запустил 'Шахеды' с южного направления

Вечером в среду, 7 февраля, военные страны-агрессора РФ снова атаковали Украину дронами-камикадзе типа Shahed. Россияне запустили БПЛА с южного направления.

Тз-за этого тревога была объявлена в Николаевской и Херсонской областях, а также в Криворожской громаде Днепропетровщины. Об угрозе "Шахедов" предупредили в Воздушных силах ВСУ.

"БПЛА в северной части Херсонской области, курс северо-западный", – отметили военные.

Затем тревога распространилась на Кировоградскую область.

"БПЛА в Кировоградской области (через Устиновский район) в северо-западном направлении", – отметили в ВС ВСУ.

На юге объявили отбой тревоги.

Однако позже "Шахеды" снова взяли курс в сторону Николаевщины. "БПЛА на границе Николаевской и Кировоградской областей, курс западный", – писали военные.

Как сообщал OBOZ.UA, ночью 7 февраля российские оккупанты атаковали Украину дронами, применив 15 БПЛА типа "Shahed-136/131". Силами и средствами противовоздушной обороны было уничтожено 12 ударных БПЛА.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!