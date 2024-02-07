Войска РФ ночью запустили по Украине 15 'Шахедов': 12 БПЛА уничтожено

Ночью 7 февраля российские оккупанты атаковали Украину дронами, применив 15 БпЛА типа Shahed-136/131. Силами и средствами противовоздушной обороны уничтожены 12 ударных БпЛА.

Об этом сообщили в утренней сводке Генерального штаба ВСУ в Facebook 7 февраля. Дроны-камикадзе запускали с юга. Вражеские "жестянки" фиксировали в Кировоградской, Херсонской, Запорожской и Николаевской областях.

Напомним, 6 февраля оккупанты атаковали Марганец на Днепропетровщине: по мирному украинскому городу они ударили иранским дроном-камикадзе. Ранения получили два человека. Частные дома и авто получили повреждения.

Также утром 7 февраля в разных городах Украины раздались взрывы. Россия устроила против нашего государства очередную массированную атаку, запустив баллистические ракеты. В Харькове прогремели по меньшей мере четыре взрыва, и еще один в пригороде. Местные власти сообщили о четырех взрывах и "прилетах" в Слободском районе. В Киеве, области и Черкасской области отработала ПВО.

Как сообщал OBOZ.UA:

– 5 февраля оккупанты нанесли более трехсот ударов только по Сумщине. Из-за действий россиян погиб мирный житель, еще несколько человек получили ранения.

– В МВД сообщили, что за неделю с 29 января по 4 февраля оккупанты убили в Украине 12 мирных граждан. Россияне атаковали наше государство более 1500 раз.

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