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По Украине распространяется воздушная тревога: враг запустил "Шахеды" с южного направления

София Закревская
War
1 минута
5,3 т.
По Украине распространяется воздушная тревога: враг запустил 'Шахеды' с южного направления

Вечером во вторник, 6 февраля, российские оккупанты устроили очередную атаку на Украину, запустив с юга дроны-камикадзе типа Shahed. По областям начала распространяться воздушная тревога.

Сначала она была объявлена в Херсонской и Николаевской областях. Об угрозе "Шахедов" предупредили в Воздушных силах ВСУ.

По Украине распространяется воздушная тревога: враг запустил "Шахеды" с южного направления

Как сообщал OBOZ.UA, российские оккупанты снова атаковали Марганец на Днепропетровщине: по мирному украинскому городу они ударили иранским дроном-камикадзе. Два человека были ранены.

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