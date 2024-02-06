По Украине распространяется воздушная тревога: враг запустил "Шахеды" с южного направления
Вечером во вторник, 6 февраля, российские оккупанты устроили очередную атаку на Украину, запустив с юга дроны-камикадзе типа Shahed. По областям начала распространяться воздушная тревога.
Сначала она была объявлена в Херсонской и Николаевской областях. Об угрозе "Шахедов" предупредили в Воздушных силах ВСУ.
Как сообщал OBOZ.UA, российские оккупанты снова атаковали Марганец на Днепропетровщине: по мирному украинскому городу они ударили иранским дроном-камикадзе. Два человека были ранены.
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