Оккупанты атаковали мирных жителей Марганца: есть раненые. Фото

Российские оккупанты снова атаковали Марганец на Днепропетровщине: по мирному украинскому городу они ударили иранским дроном-камикадзе. Ранения получили два человека.

Также в результате атаки "Шахеда" повреждения получили частные дома и авто. Подробности сообщил глава Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак.

"Два человека ранены в Марганце. Таковы последствия очередной атаки на город, которую враг устроил дроном-камикадзе. 50-летняя женщина будет лечиться дома. Мужчина 63 лет – госпитализирован в состоянии средней тяжести", – отметил он.

Кроме того, вражеский дрон повредил четыре частных дома и авто.

По словам Лысака, информацию о нанесенных разрушениях выясняют.

Об угрозе атаки "Шахедов" жителей Марганца предупредили около 11:40. Вскоре после этого горожане услышали взрыв.

"Есть информация о пострадавших. Россияне – твари, которые воюют с мирным населением! Ждем официальной информации", – написал один из местных пабликов в 12:26.

Напомним, ранее сообщалось, что накануне, 5 февраля, россияне нанесли 302 удара по Сумщине. Известно об одном погибшем и нескольких раненых среди гражданского населения.

Также ночью захватчики ударили ракетами по Золочеву в Харьковской области: попали в гостиницу. В результате атаки погиб двухмесячный младенец, еще три женщины, среди которых мама малыша, получили ранения. Кроме того, спасатели искали под завалами здания еще одного человека.