Оккупанты нанесли 302 удара по Сумщине за сутки: есть жертва. Фото

Оккупационные войска России в течение понедельника, 5 февраля, нанесли более трех десятков ударов только по Сумщине. Из-за действий россиян погиб мирный житель, еще несколько человек получили ранения.

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Об этом утром 6 февраля сообщила полиция Сумской области. В сети опубликовали фото некоторых последствий военных преступлений россиян.

"За прошедшие сутки военные РФ обстреливали территорию области – зафиксировано 302 удара", – отметили правоохранители.

Российские снаряды повредили пять частных жилых домов, хозяйственное помещение, здание трансформаторной подстанции и автомобиль. Из-за вражеских обстрелов погиб мужчина 40 лет, два человека получили телесные повреждения.

"На местах происшествия работали следственно-оперативные группы, эксперты и взрывотехники. По данным фактам следователи открыли уголовные производства по ст. 438 Уголовного кодекса Украины "Нарушение законов и обычаев войны", – добавили в полиции.

По данным Сумской ОВА, в течение дня 5 февраля россияне произвели 51 обстрел пограничных территорий и населенных пунктов региона.

В частности, били по Юнаковской, Хотинской, Миропольской, Белопольской, Краснопольской, Великописаревской, Путивльской, Шалыгинской, Эсманьской и Середино-Будской громадах. Речь идет об ударах из минометов, артиллерии, гранатометов и FPV-дронов.

В ОВА подчеркнули, что россияне убили одного гражданского и ранили двух человек в Ворожбянской громаде – ударами с артиллерии и РСЗО.

Кроме этого, в Середино-Будской громаде в результате российского минометного обстрела ранены трое человек.

Как сообщал OBOZ.UA, 3 февраля украинские воины отразили прорыв российской ВРГ в районе Глуховской громады Сумщины. Бой длился полтора часа, защитники нанесли врагу потери и отбросили на территорию РФ.

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