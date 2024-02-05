Оккупанты убили за неделю 12 мирных украинцев, интенсивность обстрелов выросла почти на четверть – МВД

Российские оккупанты на прошлой неделе увеличили количество атак по Украине. В результате вражеских обстрелов погибли 12 мирных украинцев.

Видео дня

Об этом сообщил министр внутренних дел Игорь Клименко. Он уточнил, что на прошлой неделе интенсивность вражеских обстрелов увеличилась почти на четверть. Оккупанты атаковали Украину более 1500 раз.

Всего было зафиксировано атаки более 570 населенных пунктов. Больше всего – в Запорожской области.

"В результате российских ударов за прошлую неделю 12 человек погибли, 60 человек получили ранения", – отметил Клименко.

Министр добавил, что первыми на места обстрелов прибывают спасатели и полицейские. Они ликвидируют последствия вражеского огня, разбирают завалы, документируют военные преступления и помогают пострадавшим гражданам.

"Наши специалисты работают в усиленном режиме и всегда готовы к любым вызовам. Благодарю всех, кто продолжает спасать и защищать", – подчеркнул он.

Как ранее писал OBOZ.UA:

– 2 февраля российская террористическая армия выпустила по Херсонщине 218 снарядов, из которых 49 – только по областному центру. В результате атак получили ранения семь мирных жителей, среди них и один ребенок.

– Одна из пострадавших 2 февраля – 73-летняя жительница Херсона, которая в момент российского удара находилась в собственном дворе.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!