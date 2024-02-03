В Херсонской области за сутки от атак армии России пострадали семь мирных жителей: среди них – ребенок

За прошедшие сутки российская террористическая армия выпустила против Херсонщины 218 снарядов, из которых 49 – только по областному центру. В результате атак получили ранения семеро мирных жителей, среди них и один ребенок.

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О последствиях вражеского террора сообщил в Telegram глава Херсонской ОВА Александр Прокудин. Он отметил, что под огнем оказались жилые кварталы населенных пунктов области.

В результате 67 обстрелов региона повреждены:

– объекты критической инфраструктуры;

– учебные заведения в областном центре и в Херсонском районе;

– детский сад в Бериславском районе;

– магазины и медицинское учреждение в Херсоне.

Напомним, накануне начальник Херсонской городской военной администрации Роман Мрочко сообщил, что после обеда 2 февраля оккупанты атаковали Херсон из авиации. В результате очередного преступления РФ есть разрушение и ранена гражданка – женщина 73 лет, которая на момент удара находилась на собственном дворе. Ее госпитализировали с контузией и осколочным ранением.

Также поздно вечером 2 февраля россияне атаковали Полтавскую область ракетами. Предварительно были прилеты в Миргородском районе. В областной ОВА сообщили, что, к счастью, обошлось без пострадавших.

Как сообщал OBOZ.UA:

– Спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат сообщил, что Россия начала чаще атаковать Украину баллистическими ракетами. Враг понимает возможности украинской ПВО по уничтожению Shahed и крылатых ракет, поэтому ищет другие методы террора, отметил он.

– Также Игнат рассказал, что в случаях, когда самолет МиГ-31К находится на большом расстоянии от границы, в Украине может не объявляться воздушная тревога. Однако МиГ-31К продолжает представлять угрозу для Украины.

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