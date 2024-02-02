Оккупанты стали чаще бить баллистикой по Украине: в Воздушных силах назвали причину

Войска России стали чаще атаковать Украину баллистическими ракетами. Враг понимает возможности украинской ПВО по уничтожению "Шахедов" и крылатых ракет, поэтому ищет другие методы террора.

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Об этом рассказал спикер Воздушных сил Вооруженных сил Украины Юрий Игнат в эфире телемарафона 2 февраля. По его словам, оккупанты усилили удары баллистикой с конца декабря.

"Конечно, стало больше именно средств, которые летят по баллистической траектории. Это можно проследить с 29 декабря, когда была одна из самых масштабных атак и по Украине было применено 158 средств воздушного нападения. Это "Искандер-М", аэробаллистические ракеты "Кинжал", "Х-22" и зенитные управляемые ракеты С-300", – сказал Игнат.

Спикер Воздушных сил отметил, что в РФ понимают возможности украинской противовоздушной обороны по уничтожению БПЛА и крылатых ракет.

"Поэтому враг прибегает к применению баллистики, которую могут сбивать только специальные средства, а их у нас не так много", – сказал Игнат.

Как сообщал OBOZ.UA:

– В ночь на 2 февраля РФ атаковала "Шахедами" Днепропетровскую и Кировоградскую области. В Кривом Роге есть прилеты, которые привели к обесточиванию 40 тыс. абонентов, в том числе шахт. Также было громко в Кропивницком – там работала ПВО.

– Всего оккупанты запустили 24 БПЛА, силы ПВО уничтожили 11 из них.

– В ночь на 1 февраля враг ударили баллистической ракетой С-300 по Мирнограду на Донетчине. Там работали педагоги, функционировал пункт раздачи воды и пункт несокрушимости. Также повреждены не менее 12 домов и магазин.

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