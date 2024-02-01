Оккупанты ударили по школе в Мирнограде: там работал пункт помощи. Видео
Российские военные в ночь на 1 февраля ударили ракетой по одной из школ Мирнограда Донецкой области. Здание практически разрушено.
В учебном учреждении днем работали педагоги, функционировал пункт раздачи воды и пункт несокрушимости. Видео последствий вражеской атаки поделился Telegram-канал Национальной полиции Украины.
В пресс-службе отметили, что город Мирноград уже больше двух недель находится под ежедневными обстрелами россиян.
Кроме того, в результате атаки пострадали не менее 12 домов и магазин. Полицейские обошли каждое здание и задокументировали разрушения.
Собранные материалы переданы в Службу безопасности Украины. Правовая квалификация военного преступления РФ – ч.1 ст. 438 УК (нарушение законов и обычаев войны).
Начальник городской военной администрации Юрий Ключко рассказал "Суспільне Донбас", что в здании в момент прилета никого не было.
Взрыв прогремел около 1:00 ночи. По предварительным данным, армия РФ применила баллистическую ракету С-300.
Как писал OBOZ.UA:
– Силы противовоздушной обороны Украины в ночь на 1 февраля сбили два из четырех дронов-камикадзе типа Shahed, которыми Россия атаковала нашу страну.
– С начала полномасштабной войны РФ запустила по Украине почти 4,5 тысячи Shahed.
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