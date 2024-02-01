Оккупанты ударили по школе в Мирнограде: там работал пункт помощи. Видео

Российские военные в ночь на 1 февраля ударили ракетой по одной из школ Мирнограда Донецкой области. Здание практически разрушено.

Видео дня

В учебном учреждении днем работали педагоги, функционировал пункт раздачи воды и пункт несокрушимости. Видео последствий вражеской атаки поделился Telegram-канал Национальной полиции Украины.

В пресс-службе отметили, что город Мирноград уже больше двух недель находится под ежедневными обстрелами россиян.

Кроме того, в результате атаки пострадали не менее 12 домов и магазин. Полицейские обошли каждое здание и задокументировали разрушения.

Собранные материалы переданы в Службу безопасности Украины. Правовая квалификация военного преступления РФ – ч.1 ст. 438 УК (нарушение законов и обычаев войны).

Начальник городской военной администрации Юрий Ключко рассказал "Суспільне Донбас", что в здании в момент прилета никого не было.

Взрыв прогремел около 1:00 ночи. По предварительным данным, армия РФ применила баллистическую ракету С-300.

Как писал OBOZ.UA:

– Силы противовоздушной обороны Украины в ночь на 1 февраля сбили два из четырех дронов-камикадзе типа Shahed, которыми Россия атаковала нашу страну.

– С начала полномасштабной войны РФ запустила по Украине почти 4,5 тысячи Shahed.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!