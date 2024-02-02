'Есть информация от наших партнеров': Игнат объяснил, всегда ли включают воздушную тревогу при взлете МиГ-31К

В случаях, когда известно, что самолет МиГ-31К находится на большом расстоянии от границы, в Украине может не объявляться воздушная тревога. Однако МиГ-31К продолжает представлять угрозу Украине.

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Об этом сообщил спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в эфире телемарафона "Единые новости". Он подчеркнул, что тревогу всегда активируют в случаях, когда невозможно однозначно определить, это перелет, перебазирование на другой аэродром, или это тренировочный полет МиГа.

"Тревога от МиГа есть всегда. Есть информация от наших партнеров, что один, два, три или больше МиГ-31К в небе. Мы не можем точно сказать, это перелет, перебазирование на другой аэродром или это тренировочный полет. Точно на 100% знать нельзя. Когда есть информация точная, что МиГ делает перелет где-то там на дальних подступах, то понятно, что тревога не будет объявляться. Но в любом случае, когда МиГ в небе – это опасность", – сказал он.

Спикер подчеркнул, что от момента объявления воздушной тревоги до возможного "прилета" ракет может пройти всего несколько минут. Потому МиГ-31К остаются серьезной угрозой для жителей Украины.

"Напомню, что если из Тамбовской области летит ракета примерно, скажем, в Днепр, как в прошлый раз была ракетная атака. То от объявления того, что МиГ взлетел, до "прилета", может быть 4-5 минут", – объяснил Игнат.

Следует отметить, что МиГ-31К используется как платформа для аэробалистической ракеты "Кинжал", которая является сложной для перехвата из-за своей траектории движения.

Ранее сообщалось, что защитники неба сбили 11 ударных беспилотников типа Shahed, которыми войска РФ атаковали Украину в ночь с 1 на 2 февраля. В общей сложности оккупанты выпустили 24 дрона-камикадзе – некоторые из них не достигли цели, но некоторые нанесли удары. В результате обстрелов повреждения получила критическая инфраструктура.

Как сообщал OBOZ.UA, Противовоздушная оборона над Криворожским районом Днепропетровской области сбила три беспилотника "Шахед", однако были случаи попадания. Это привело к повреждениям на одной из подстанций НЭК "Укрэнерго ", из-за чего было отключено электроснабжение более 40 тысяч абонентов, включая две шахты. Более 100 рабочих остались под землей, но их спасли и подняли на поверхность утром.

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