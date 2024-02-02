Оккупанты атаковали Херсон из авиации, есть разрушения и раненая. Фото

Российские оккупационные войска после обеда в пятницу, 2 февраля, атаковали Херсон. Удары захватчики нанесли из авиации.

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В результате очередного преступления РФ есть разрушение и раненая гражданская гражданка. Об этом сообщил начальник Херсонской городской военной администрации Роман Мрочко.

"Российские оккупационные войска атаковали Херсон по авиации. Пока известно об одной раненой", – говорится в сообщении.

Он уточнил, что речь идет о женщине 73 лет, которая на момент удара находилась в собственном подворье.

Травмированная больница с контузией и обломочным ранением.

Кроме того, в результате авиудара повреждены многоэтажные и частные дома в центре города.

Подробная информация об атаке пока еще уточняется.

Как сообщал OBOZ.UA:

– В ночь на 2 февраля РФ атаковала "Шахедами" Днепропетровскую и Кировоградскую области. В Кривом Роге есть прилеты, повлекшие обесточивание 40 тыс. абонентов, в том числе и шахт. Также было громко в Кропивницком – там работала ПВО.

– Всего оккупанты запустили 24 БПЛА, силы ПВО уничтожили 11 ударных из них.

– В ночь на 1 февраля враг ударили баллистической ракетой С-300 по Мирнограду Донецкой области. Там работали педагоги, функционировал пункт раздачи воды и пункт несокрушимости. Также повреждено не менее 12 домов и магазин.

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