По Украине распространяется воздушная тревога: есть угроза баллистики

В ночь на вторник, 29 августа, в ряде областей Украины была объявлена воздушная тревога. Она связана с угрозой применения врагом баллистического вооружения.

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Об этом сообщили Воздушные силы ВСУ. В настоящее время есть угроза для Донецкой, Харьковской, Полтавской, Сумской, Днепропетровской областей.

"Не игнорируйте сигналы воздушной тревоги", – призвали военные.

Мониторинговые каналы сообщали, что Краматорский район Донетчины находился под обстрелом баллистикой, там были слышны взрывы.

Как сообщал OBOZREVATEL, войска страны-агрессора России во время ночной атаки 28 августа направили ракеты на Полтавскую область и Кривой Рог на Днепропетровщине. В первом регионе зафиксирован прилет в промышленную инфраструктуру, а во втором – в жилую.

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