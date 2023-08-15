Воздушная тревога по всей Украине: оккупанты запустили крылатые ракеты

Ночью во вторник, 15 августа, во всех областях Украины была объявлена воздушная тревога. Она связана с тем, что российские оккупанты запустили крылатые ракеты со стратегических бомбардировщиков Ту-95МС из района Каспийского моря.

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Об этом сообщили Воздушные силы ВСУ. "Сумская, Полтавская и восточные области – ракетная опасность!" – говорится в сообщении.

Сначала в 3:07 в ВС сообщили, что первые ракеты входят в воздушное пространство Украины, однако это была имитация скоростных целей вражескими средствами РЭБ. Уже в 3:47 были зафиксированы две вероятные группы крылатых ракет в направлении территории Украины.

По состоянию на 4:00 тревога была объявлено во всех областях Украины.

Как сообщал OBOZREVATEL, оккупационные войска страны-агрессора России ночью понедельника, 14 августа, атаковали Одессу и область крылатыми ракетами "Калибр" и ударными дронами-камикадзе. В городе упали обломки вражеских ракет – из-за них возникли пожары и разрушения, пострадали три человека.

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