По Украине распространяется воздушная тревога: враг запустил БПЛА с северо-восточного направления

Вечером в понедельник, 3 июня, по областям Украины начала распространяться воздушная тревога. Ее объявили из-за того, что российские оккупанты запустили БПЛА с северо-восточного направления.

Об угрозе предупредили в Воздушных силах ВСУ. Там отметили, что враг запустил беспилотники неустановленного типа.

"Группа через Харьковщину в направлении Полтавской области! Еще одна группа через Сумщину в направлении Черниговщины", – сообщили военные.

Также в ВС ВСУ предупредили о высокой активности разведывательных БПЛА на востоке Украины.

Вскоре тревога из-за БПЛА распространилась на Днепропетровскую область.

БПЛА врага летели через Днепропетровщину в направлении Каменского, а также через Черниговщину в сторону Чернигова и района.

Как сообщал OBOZ.UA, Силы противовоздушной обороны в ночь на 2 июня отразили очередную российскую атаку дронов-камикадзе, уничтожив все 25 Shahed-131/136. Войска страны-агрессора запустили их с юга курсом на северо-запад, последний БПЛА был сбит в Винницкой области.

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