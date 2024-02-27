По Украине распространялась воздушная тревога: враг запустил Shahed с северо-восточного направления

Войска Российской Федерации вечером 27 февраля снова запустили дроны по Украине. Тревога началась с Сумской области.

Об опасности предупредила пресс-служба Воздушных сил ВСУ на официальном канале в Telegram. Около 20:20 вторника на Сумщине зазвучали сирены.

"Сумская область – угроза ударных БПЛА!" – написали военные. Они зафиксировали вражеские беспилотники (вероятно, Shahed) в Белопольском районе. Он граничит из Курской областью России. Воздушные цели двигались на запад.

В 20:59 Воздушные силы заявили об отбое тревоги в Сумской области. Однако в 21:08 заявили о возможной работе ПВО по БПЛА на Днепропетровщине.

Примерно полчаса спустя в воздушное пространство нашей страны дроны зашли уже с дрогой стороны. Они пролетали над Черным морем к Одесской области.

Если в вашем населенном пункте прозвучала сирена, не игнорируйте сигнал воздушной тревоги! Рекомендуем оставаться в укрытии до отбоя опасности.

Также напоминаем: снимать, а тем более публиковать в интернете информацию о работе украинской ПВО или детали о вражеских ударах запрещено!

Как писал OBOZ.UA, Силы противовоздушной обороны Украины в ночь с 26 на 27 февраля сбили две российские ракеты и 11 дронов-камикадзе типа Shahed. В целом с разных направлений оккупанты запустили в сторону наших регионов больше 18 целей.

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