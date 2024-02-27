Россия атаковала Украину 'Шахедами', 'Искандерами' и другими ракетами: ПВО уничтожила 13 целей

Силы противовоздушной обороны Украины в ночь с 26 на 27 февраля сбили две российские ракеты и 11 дронов-камикадзе типа Shahed. В целом с разных направлений оккупанты запустили в сторону наших регионов больше 18 целей.

Среди них были баллистические ракеты "Искандер-М"/KN-23, летевшие из Воронежской области РФ. Об этом сообщили в Воздушных силах ВСУ.

Военные не назвали количество "Искандеров", но добавили, что также враг применил в этом воздушном нападении четыре управляемых авиаракета Х-59 и одну противорадиолокационную Х-31П (из временно оккупированных районов Херсонской и Донецкой областей). Кроме этого, 13 "Шахедов" агрессор направил из Приморско-Ахтарска и Курской области РФ.

К отражению российской атаки привлекалась истребительная авиация, зенитные ракетные подразделения Воздушных сил, мобильные огневые группы и средства радиоэлектронной борьбы Сил обороны Украины.

В результате боевой работы защитники неба уничтожили две ракеты Х-59 и 11 "Шахедов" в пределах Харьковской, Сумской, Днепропетровской, Хмельницкой и Кировоградской областей.

По данным Сил обороны юга, маневры "Шахедов" в их операционной зоне длились два часа. Впоследствии добавилась и тактическая авиация врага, которая с временно оккупированной Херсонщины осуществила пуск двух управляемых авиационных ракет Х-59 в сторону Кировоградщины. Однако защитники уничтожили обе цели над Днепропетровщиной. А четыре дрона-камикадзе подразделения ПВО сбили в Кировоградской области.

"Маршрут одного из дронов враг провокативно направил по траектории с пересечением украинско-молдавского участка государственной границы в Одесской области. Дрон пролетел над территорией соседнего государства несколько километров и вновь вошел в воздушное пространство Украины, где впоследствии был уничтожен силами противовоздушной обороны", – пояснили военные.

В Воздушных силах ВСУ накануне отметили, что вечером 26 февраля "неопределенные БПЛА" залетели на территорию Молдовы, а затем оттуда направились в сторону Хмельницкого. Мониторинговые каналы подтвердили, что дроны пролетели всю территорию Молдовы. Однако в Кишеневе заявили, что беспилотники не летели над их воздушным пространством, а впоследствии были подавлены/уничтожены украинской ПВО. Предварительно, эти объекты не имели данных, характерных для дронов типа Shahed.

Как сообщал OBOZ.UA, в ночь на 26 февраля Россия тоже атаковала Украину баллистической ракетой "Искандер-М", а также двумя С-300, тремя Х-59 и противорадиолокационной Х-31П, 14 "Шахедами". Во время воздушного нападения силы ПВО сбили три ракеты и девять ударных БПЛА.

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