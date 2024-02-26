Оккупанты ночью запустили по Украине 14 'Шахедов' и семь ракет: силы ПВО сбили 12 целей

Защитники неба Украины в ночь на 26 февраля снова отбивали атаку России, которую та устроила с применением дронов-камикадзе типа Shahed и ракет. В пределах ряда регионов подразделения ПВО уничтожили 12 вражеских целей.

Среди прочего, агрессор использовал баллистику. Об этом сообщили в Генеральном штабе ВСУ.

Отмечается, что вечером в воскресенье и ночью в понедельник оккупанты атаковали Украину баллистической ракетой "Искандер-М" (из временно оккупированного Крыма), двумя ОКР С-300 (из Белгородской обл. РФ), тремя управляемыми авиационными ракетами Х-59, противорадиолокационной – Х-31П (с временно оккупированной территории Запорожской обл.) и 14 ударными беспилотниками типа Shahed (из Курской обл. РФ).

В результате боевой работы противовоздушной обороной уничтожены три ракеты Х-59 и девять "Шахедов" в пределах Харьковской и Днепропетровской областей.

К отражению воздушного нападения привлекались зенитные ракетные подразделения, мобильные огневые группы и средства радиоэлектронной борьбы Сил обороны Украины.

Как сообщал OBOZ.UA, вечером 25 февраля войска РФ ударили по Днепру и пригороду ракетами и дронами-камикадзе Shahed. В результате атаки есть разрушения, по меньшей мере четыре человека получили ранения.

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