Войска РФ ударили по Днепру ракетами и БПЛА: есть раненые

Вечером 25 февраля российские оккупационные войска ударили по Днепру и пригородам ракетами и дронами-камикадзе Shahed. В результате атаки есть разрушения, по меньшей мере четыре человека получили ранения.

О последствиях обстрела сообщил в Telegram мэр Днепра Борис Филатов. Он отметил, что под огнем оказался частный сектор – повреждены крыши, фасады, окна.

Воздушные силы сообщали по меньшей мере о трех ракетах и "шахедах" в направлении Днепра и района.

Глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак сообщил, что в городе повреждены дома, несколько легковых авто и грузовик. Чиновник поблагодарил за работу защитников неба.

Глава Днепропетровского областного совета Николай Лукашук сообщил о результатах работы ПВО воздушного командования "Восток". Защитники неба сбили 3 крылатых ракеты и 3 ударных дрона Shahed.

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