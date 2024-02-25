Россияне атаковали дроном грузовик в Никополе: погиб 57-летний мужчина

В Никополе в Днепропетровской области российские захватчики убили еще одного человека. Оккупанты сбросили с БпЛА взрывчатку на грузовой автомобиль.

Погиб 57-летний водитель, находившийся за рулем грузовика. Об этом сообщил глава Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак.

"В Никополе погиб человек... Россияне сбросили взрывчатку с БпЛА прямо на машину, в которой находился мужчина. Погибшему 57 лет. Искренние соболезнования семье", – рассказал он.

В Офисе генерального прокурора отметили, что атаку захватчики совершили на территории одного из предприятий Никополя. В результате удара повреждены транспортные средства и здания предприятия.

"При процессуальном руководстве Днепропетровской областной прокуратуры начато досудебное расследование в уголовном производстве по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины)...В настоящее время прокуроры во взаимодействии с другими правоохранителями принимают все возможные и надлежащие меры по документированию военных преступлений, совершенных представителями вооруженных сил РФ", – отметили в ОГПУ.

Напомним, ранее сообщалось, что войска РФ ударили по Константиновке. Атаку с использованием КАБ-250 захватчики совершили в ночь на 25 февраля.

В результате атаки уничтожено здание железнодорожного вокзала, повреждения получили жилые дома, учебные заведения и храм.

Ранена 75-летняя женщина.