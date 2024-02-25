Войска РФ ударили по Константиновке: возник пожар, есть разрушения. Фото

Войска государства-террориста России ночью 25 февраля нанесли удар по городу Константиновка Краматорского района Донетчины. На месте попадания вспыхнул пожар, есть разрушения.

Данные о пострадавших и жертвах уточняются. Об обстреле сообщили в донецких Telegram-каналах.

По словам жителей Константиновки, которая находится фактически в 20 км от линии фронта, мощные взрывы в городе прогремели после 02:00 в воскресенье.

Буквально за минуту до этого в области была объявлена воздушная тревога. А в Воздушных силах ВСУ в это время выпустили предупреждение об угрозе применения врагом баллистического вооружения с востока.

Без привязки к месту удара очевидцы опубликовали фото прилета. На снимке видно разрушенное здание и огонь позади него.

Информация о пострадавших среди населения пока неизвестна. Детали о последствиях российского удара по Константиновке на утро сообщат в Донецкой областной военной администрации.

Как сообщал OBOZ.UA, с вечера 24 февраля в Украине объявили воздушную тревогу из-за запусков оккупантами "Шахедов". Опасность была актуальна сначала для восточных и южных областей, а затем распространилась на центр и север страны.

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