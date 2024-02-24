По Украине ширится воздушная тревога: враг запустил 'Шахеды' с южного направления

Вечером в субботу, 24 февраля, в некоторых областях Украины была объявлена воздушная тревога. Ее объявили из-за того, что российские оккупанты снова атаковали Украину дронами-камикадзе типа Shahed.

Об этом сообщили в воздушных силах ВСУ. В частности, по состоянию на 21:00 "Шахеды" фиксируются в Запорожской области, однако угроза есть и для Днепропетровщины.

"Внимание! Запорожская область – угроза применения ударных БПЛА! Днепропетровщина движение ударных БпЛА в вашем направлении из Запорожской области" – говорится в сообщении.

По состоянию на 21:30 "Шахеды" наблюдаются в Днепропетровской области, двигаются в северном направлении. Угроза существует для Полтавской области.

Кроме того, в Донецкой области объявлена тревога из-за угрозы применения врагом баллистического вооружения.

"Наблюдается активность вражеской тактической авиации на восточном и юго-восточном направлениях! Угроза применения авиационных средств поражения!" – сообщили в ПС.

По состоянию на 22:00 БПЛА фиксируют в пределах Полтавы.

Также группа "Шахедов" наблюдается в Николаевской области, двигаются в северном направлении.

По состоянию на 22:30, враждебные БПЛА Николаевской области, и двигаются они на Кировоградщину.

Также фиксируются БПЛА в Полтавской области – в направлении Харьковщины и Сумщины.

Украинцев после объявления воздушной тревоги призвали пройти в безопасные места.

Напомним, утром 24 февраля в Воздушных силах отчитались о сбитии всех 12 запущенных оккупантами "Шахедов". Кроме того, захватчики направили на южные регионы Украины две баллистические ракеты "Искандер-М" и три управляемые авиационные ракеты Х-59, две из которых были уничтожены.

Сбивали запущенные врагом средства поражения в пределах Кировоградской, Одесской и Николаевской областей. К отражению воздушного нападения привлекались зенитные ракетные подразделения, мобильные огневые группы и средства радиоэлектронной борьбы сил обороны Украины.