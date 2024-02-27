В Молдове отреагировали на атаку БПЛА от их границы: что известно об инциденте

В Воздушных силах ВСУ сообщили, что во время очередной дроновой атаки российских оккупантов на Украину 26 февраля "неопределенные БПЛА" залетели на территорию Молдовы. Там отметили, что дроны от границы с Молдовой направлялись в сторону Хмельницкого.

Такое сообщение было опубликовано на официальном Telegram-канале ВС ВСУ в 23:10. Тревога тогда была объявлена в большинстве регионов Украины – в Хмельницкой, Черновицкой, Ривненской, Винницкой, Одесской, Кировоградской и других областях.

В то же время в Telegram-канале министерства обороны Молдовы позже опровергли эту информацию. Там заявили, что "ни один беспилотник, запущенный Российской Федерацией сегодня вечером на Украину, не пролетел над воздушным пространством Республики Молдова".

"Украинская сторона нам подтвердила, что все беспилотники, запущенные сегодня над Одесской областью, были уничтожены или заглушены украинской ПВО", – говорится в сообщении.

К слову, автор мониторингового канала "Николаевской Ванек", который отслеживает российские ракетные и дроновые атаки на Украину и предупреждает о их движении, написал, что неизвестные БПЛА пролетели всю территорию Молдовы.

В то же время там отметили, что эти объекты не имели данных, характерных для БПЛА Shahed-136.

Как сообщал OBOZ.UA, пограничная полиция Молдовы вечером 17 февраля нашла новые фрагменты российского беспилотника, который стражам порядка показался "похожим на модель "Герань-2". Это уже вторая за неделю находка российских БПЛА в стране.