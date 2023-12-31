По Украине ширится воздушная тревога: враг запустил "Шахеды" и ракеты с восточного и южного направлений

В Украине вечером 31 декабря, перед праздником Нового года, прозвучала очередная за день воздушная тревога. Войска Российской Федерации запустили дроны-камикадзе Shahed, также в воздушное пространство Украины вошли российские ракеты.

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Воздушные силы ВСУ предупредили об угрозе применения вражеских ударных БПЛА в 15:39, а в 17:09 предостерегли о баллистической угрозе для юга и востока страны. Тревога началась с Донецкой области, потом перешла на Днепропетровскую и Харьковскую.

По состоянию на 16:15 покраснели регионы на юго-востоке Украины.

Параллельно с запуском дронов-камикадзе на Харьковщине, а потом и в других восточных областях была ракетная угроза – около 16:00 противник обстрелял Харьковщину баллистическими ракетами (скорее всего, С-300).

В 16:10 Shahed российских захватчиков фиксировались в районе Павлограда Днепропетровской области. Неофициальные мониторинговые каналы писали, что вражеские БПЛА летели над страной в составе нескольких групп.

Около 16.35 в Силах обороны предупредили о движении российской ракеты в направлении Кривого Рога на Днепропетровщине. А в 16:41 вражескую ракету зафиксировали в Николаевской области: она двигалась на северо-запад.

В 16:50 В ВС сообщили о движении российской ракеты в направлении Днепра.

Вражеские "Шахеды" из воздушного пространства Харьковской и Днепропетровской областей сначала направились в направлении Полтавщины. В 16.43 Воздушные силы предупредили об угрозе дроновой атаки жителей Херсонщины и Николаевщины.

А около 16:40 оккупанты запустили несколько новых групп "Шахедов" со стороны временно оккупированной части Запорожской области, они взяли курс на Днепропетровщину.

В 17:09 в Воздушных силах предупредили о баллистической угрозе югу и востоку страны.

По состоянию на 17:13 вражеские дроны-камикадзе фиксировались на Полтавщине, Харьковщине, двигались они в направлении Полтавы, Ахтырки Сумской области. С юго-востока "Шахеды" летели в направлении Днепра, а с востока Николаевщины направлялись в северо-западном направлении.

В Воздушных силах констатировали, что российские ударные дроны постоянно меняют направление движения. Так, около 17:40 их фиксировали в Полтавской области: курс "Шахеды" взяли на Миргород. Дроны на Днепропетровщине двигались на северо-запад, а с Николаевщины следовали курсом на Кропивницкий.

"Атака "шахедов" продолжается! В областях, где объявлена воздушная тревога – угроза применения ударных БпЛА! Не игнорируйте сигналы тревоги!" – предостерегли в Воздушных силах в 18:00.

По состоянию на 18:59 в ПС ВСУ сообщили, что несколько десятков вражеских ударных дронов до сих пор находятся в воздушном пространстве Украины. Военные предупредили, что возможно распространение воздушных тревог по направлению движения БпЛА.

Как писал OBOZ.UA, ранее спикер Воздушных сил Юрий Игнат призвал украинцев не игнорировать тревоги в новогоднюю ночь. "Нужно понимать, что враг не будет делать никаких поблажек", – сказал он.

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