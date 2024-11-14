По Украине распространяется воздушная тревога: враг запустил 'Шахеды' из акватории Черного моря

Войска России вечером в четверг, 14 ноября, снова запустили по Украине ударные беспилотники. "Шахеды" оккупантов залетели на территорию Украины из акватории Черного моря и из захваченной россиянами части Херсонщины.

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Об этом предупредили в Telegram-канале Воздушных сил ВСУ. По состоянию на 21:50 несколько групп вражеских беспилотников атаковали Одессу и регионе, было слышно взрывы, работала ПВО.

Также сообщалось о скоростных целях в направлении Одессы, а также Черноморска, Южного и Белгород-Днестровского района.

Ситуация по состоянию на 21:50:

– БпЛА из акватории Черного моря курсом на Одессу;

– БпЛА из акватории Черного моря курсом на Белгород-Днестровский;

– БпЛА из акватории Черного моря курсом на Южное (Одесская область);

– БпЛА на Николаевщине, курс северо-западный.

Как сообщал OBOZ.UA, в ночь на 14 ноября Россия в очередной раз атаковала Украину ударными беспилотниками, применив в общем 59 средств нападения. Силы обороны сбили 21 цель над четырьмя регионами, еще десятки были обезврежены без взрывов.

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