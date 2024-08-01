По Украине распространяется воздушная тревога: враг запустил 'Шахеды' с северного направления

Войска страны-агрессора вечером в четверг, 1 августа, снова запустили по Украине ударные беспилотники типа "Шахед". Кроме того, был зафиксирован пуск баллистических ракет.

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Об этом сообщили на официальном Telegram-канале Воздушных сил Вооруженных сил Украины. Первые ударные БПЛА залетели на территорию Украины с Краснодарского края страны-агрессора.

Дроны двигались с Запорожской области в сторону Днепропетровской.

Также в 23:20 в ВС сообщили о пусках баллистических ракет с северо-востока. Жителей Запорожья призвали быть в укрытиях. В 23:34 угрозу отменили.

Тревога была объявлена в Запорожской, Донецкой и Харьковской областях.

Позже тревогу объявили на Днепропетровщине.

Как сообщал OBOZ.UA, страна-агрессор Россия в ночь на 1 августа ударила по Украине баллистикой. Также враг запускал дроны-камикадзе типа Shahed-131/136 – все семь таких целей защитники неба сбили.

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