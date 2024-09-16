По Украине распространяется воздушная тревога: враг запустил 'Шахеды' с северо-восточного направления

Вечером в понедельник, 16 сентября, по областям Украины начала распространяться воздушная тревога. Ее объявили из-за того, что российские оккупанты запустили ударные БПЛА с северо-восточного направления.

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Об угрозе сообщили в Воздушных силах ВСУ. Тревогу из-за "Шахедов" объявили сначала в Сумской и Полтавской областях.

Позже тревогу объявили в Харьковской области. "Шахеды в Сумщины курсом на Харьковщину", – отметили в ВС ВСУ.

Как сообщал OBOZ.UA, Силы противовоздушной обороны в ночь на 16 сентября сбили 53 дрона-камикадзе типа Shahed, которыми российские оккупанты атаковали Украину. Еще несколько вражеских БПЛА были локационно потеряны.

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