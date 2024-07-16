По Украине распространяется воздушная тревога: враг запустил 'Шахеды' с юго-восточного направления

Вечером в понедельник, 15 июля, по областям Украины начала распространяться воздушная тревога. Ее объявили из-за того, что российские оккупанты запустили ударные БПЛА с южно-восточного направления.

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Об угрозе предупредили в воздушных силах ВСУ. Тревога сначала была объявлена в Донецкой, Днепропетровской и Харьковской областях.

"Группа "шахедов". БПЛА с севера Донецкой области идут на Харьковщину в направлении Изюма. БПЛА на востоке Днепропетровской области, курс на Павлоград", – отметили военные.

Вскоре тревога распространилась и на Полтавщину.

"БпЛА на Харьковщине двигаются в направлении Полтавской области. Возможна работа ПВО по вражеским "птичкам" – говорится в сообщении Воздушных Сил ВСУ.

По состоянию на 00:37 тревога распространилась на Одесскую область.

"БпЛА из Днепропетровщины заходят в Кировоградскую область, курс западный", – сообщили в ВС ВСУ.

Мониторинговые каналы также сообщают о том, что две группы "Шахедов" направляются на Кременчуг (Полтавщина).

Воздушная тревога в Кировоградской области. Мониторинговые каналы сообщают о взрывах в Днепре.

Как сообщал OBOZ.UA в понедельник, 15 июля, россияне атаковали Херсон. В городе, сразу по нескольким адресам, загорелось пять жилых домов.

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