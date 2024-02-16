По Украине распространяется воздушная тревога: враг запустил 'Шахеды' с южного направления, на востоке – угроза баллистики

Вечером в пятницу, 16 февраля, по областям Украины начала распространяться воздушная тревога. На востоке ее объявили из-за угрозы применения врагом баллистического вооружения.

Также позже россияне запустили с юга дроны-камикадзе типа Shahed. В Воздушных силах ВСУ предупредили об угрозе "Шахедов" для Херсонской и Николаевской областей.

В 23:19 был объявлен отбой угрозы ударных БПЛА, а в 23:25 – баллистики. Угроза "Шахедов" длилась полчаса, а баллистики – полтора.

Как сообщал OBOZ.UA, днем 16 февраля по всей Украине была объявлена воздушная тревога. Украинцев предупреждали об угрозе применения баллистического вооружения.

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