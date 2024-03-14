По Украине распространяется воздушная тревога: враг запустил 'Шахеды' с южного направления

В ночь на четверг, 14 марта, российские захватчики снова устроили атаку на Украину, запустив с юга ударные дроны типа Shahed. По областям начала распространяться воздушная тревога.

Ее объявили в Херсонской, Николаевской и Кировоградской областях. Об угрозе "Шахедов" предупредили в Воздушных силах ВСУ.

"Движение группы "Шахедов" через Николаевщину! Курс – на Кировоградскую область", – говорится в сообщении.

Позже в ВС ВСУ сообщили, что вышеупомянутые дроны продолжают движение через Кировоградскую область в северном направлении. Кроме того, добавилась новая группа "Шахедов" с юга, которая летит через Херсонщину в направлении Николаевщины.

Добавилась угроза ударных БПЛА для Днепропетровской и Запорожской областей. Тревоги на севере связаны с активностью вражеской авиации.

"Атака БПЛА продолжается! 1. Кировоградская область – курсом на север! Угроза для Полтавщины! 2. Запорожская область – Днепропетровщина! 3. Николаевщина – Кировоградская область!" – сообщили военные.

Также добавилась новая группа "Шахедов" с юго-восточного направления, которая держала курс на Днепропетровщину.

Как сообщал OBOZ.UA, подразделения мобильных огневых групп, которые еще называют охотниками за "Шахедами", и днем, и ночью ведут мониторинг воздушного пространства Украины. Они точно отрабатывают по вражеским целям, тем самым сохраняя жизни тысячам украинцев.

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