Работают день и ночь: охотники на 'Шахедов' рассказали, как отрабатывают по вражеским дронам. Видео

Подразделения мобильных огневых групп, которые еще называют охотниками на "Шахеды", и днем, и ночью ведут мониторинг воздушного пространства Украины. Они точно отрабатывают по враждебным целям, тем самым сохраняя жизнь тысячам украинцев.

О работе украинских защитников неба рассказали в Государственной пограничной службе. Там также опубликовали соответствующее видео.

Охотниками на "Шахеде" обычно называют группу из 4-6 бойцов, вооруженную крупнокалиберным пулеметом. Каждый из них выполняет свою задачу.

Днем и ночью пограничники бригады Гвардии наступления "Стальная граница" находятся в полной готовности к уничтожению вражеских дронов-камикадзе и других воздушных целей противника.

"В нашей команде пять человек. Моя задача – собирать информацию и передавать ее непосредственно ребятам, работающим с пулеметами, заряжающим ребятам. То есть человек, работающий на пулемете непосредственно – это оператор. Два человека, которые помогают заряжать, разряжать, чистить оружие в процессе работы и водитель", – рассказал один из военных.

Как сообщал OBOZ.UA, Силы противовоздушной обороны Украины ночью 11 марта отражали очередную атаку российских ударных БПЛА типа Shahed. В небе над рядом регионов защитникам удалось сбить 15 из 25 целей.

Оккупанты в последнее время применяют тактику маневрирования "Шахедов" среди жилой застройки, терроризируя украинцев и усложняя работу ПВО. Сбивание дронов-камикадзе в районах, где стоят многоэтажки, очень сложно.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!