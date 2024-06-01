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По Украине распространяется воздушная тревога: враг запустил "Шахеды" с южного направления

София Закревская
War
1 минута
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По Украине распространяется воздушная тревога: враг запустил 'Шахеды' с южного направления

Вечером в субботу, 1 июня, по областям Украины начала распространяться воздушная тревога. Ее объявили из-за того, что российские захватчики запустили дроны-камикадзе типа Shahed с южного направления.

Угроза "Шахедов" сначала возникла для Херсонской и Николаевской областей. Об опасности предупредили в Воздушных силах ВСУ.

"БПЛА в южной части Николаевской области, курс северо-западный", – отметили военные.

По Украине распространяется воздушная тревога: враг запустил "Шахеды" с южного направления

Тревога распространилась на Одесскую область, в сторону региона двигались вражеские БПЛА.

По Украине распространяется воздушная тревога: враг запустил "Шахеды" с южного направления

Также добавилась тревога в Днепропетровской области.

"Группа ударных БПЛА в Одесской области в северо-западном направлении. Группа ударных БПЛА с Херсонщины курсом на Криворожский район Днепропетровщины", – информировали в ВС ВСУ.

По Украине распространяется воздушная тревога: враг запустил "Шахеды" с южного направления

Как сообщал OBOZ.UA, российские захватчики в ночь на 1 июня устроили массированную ракетно-дроновую атаку на Украину. По мирным украинским городам и селам в ряде регионов летели 100 российских ракет и "Шахедов", 81 вражеская цель была уничтожена.

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