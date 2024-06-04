По Украине распространялась воздушная тревога: враг запускал "Шахеды" с южного направления

В Украине вечером 4 июня прозвучала воздушная тревога из-за запуска россиянами дронов-камикадзе. Shahed-136/131 войска государства-агрессора направили на украинскую территорию с юга.

Воздушные силы ВСУ подтвердили, что зафиксировали в небе вражеские цели. Тревога началась с Запорожской области в 20:07 вторника. "Угроза ударных БПЛА!" – написала пресс-служба наших военных в официальном Telegram-канале.

В 20:57 защитники украинского неба объявили отбой тревоги.

Призываем перейти в укрытия, если в вашем регионе прозвучали сирены! Это может спасти вашу жизнь!

Как сообщал OBOZ.UA, в ночь на 4 июня Силы противовоздушной обороны Украины работали над отражением очередной российской атаки. В небе над Днепром были сбиты две ракеты типа "Искандер-К", а на севере – два беспилотника.

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