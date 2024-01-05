По Украине распространяется воздушная тревога: враг запустил 'Шахеды' с южного направления

Вечером в пятницу, 5 января, российские оккупанты устроили очередную атаку на Украину, запустив дроны-камикадзе Shahed с юга. По областям начала распространяться воздушная тревога.

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Об угрозе предупредили в Воздушных силах ВСУ. "Зафиксированы ударные БПЛА "Shahed" в западной части Херсонской области, курс северо-западный", – говорится в сообщении.

Вражеские БПЛА двигались в направлении Баштанского района Николаевской области, курс – северо-западный (на Кировоградскую область).

Тревога была объявлена на Кировоградщине.

"Движение БПЛА через Кировоградскую область (Добровеличковский район), курс северный", – сообщали в ВС ВСУ.

Угроза БПЛА врага распространилась на Черкасскую область.

Как сообщал OBOZ.UA, Силы противовоздушной обороны ночью и утром 5 января сбили 21 из 29 запущенных российскими оккупантами ударных БПЛА типа Shahed-136/131. По вражеским целям ПВО работала в пяти регионах, известно о прилетах на Херсонщине.

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