По Украине распространяется воздушная тревога: враг запустил 'Шахеды' с южного направления

Вечером во вторник, 16 января, российские захватчики устроили очередную атаку на Украину, запустив ударные БПЛА типа "Shahed" с южного направления. По областям начала распространяться воздушная тревога.

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Об угрозе предупредили в воздушных силах ВСУ. Тревога была объявлена в Запорожской и Днепропетровской областях.

"Движение группы ударных БПЛА типа "Shahed" из Запорожской области в направлении Днепропетровщины!" – писали военные.

Также тревогу объявляли в Сумской области из-за вражеского БПЛА неустановленного типа в Ахтырском районе.

Позже еще одна группа "Шахедов" двигалась через Херсонскую область в северо-западном направлении.

"БПЛА – в западной части Днепропетровской области. Продолжают движение в северо-западном направлении! Угроза для Николаевщины/Кировоградщины", – сообщили позже в ВС ВСУ.

Как сообщал OBOZ.UA, Иран разработал новый ударный беспилотник Shahed-107 для войны России в Украине. Его уже описали как "взрывной и разведывательный" беспилотный летательный аппарат.

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