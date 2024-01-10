Иран разработал для России новый дрон для войны против Украины: что известно и чем он опасен

Иран разработал новый ударный беспилотник Shahed-107 для войны России в Украине. Его уже описали как "взрывной и разведывательный" беспилотный летательный аппарат.

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Вероятно, дрон оснащен технологией для поиска важных целей на поле боя, таких как британские и американские РСЗО, используемые украинскими войсками. Об этом сообщило издание CNN со ссылкой на собственный информированный источник.

По его данным, новый беспилотник Shahed-107 принадлежит к семейству БПЛА Shahed-101 с V-образным хвостовым оперением, имеет длину около 2,5 метров и размах крыльев три метра. Этот дрон может запускаться из автомобиля и, по оценкам, имеет дальность полета до 1500 км.

Также новый "шахед" оснащен передатчиком для передачи видео в прямом эфире, а значит, может быть использован для выявления целей на украинском фронте, которые могут быть поражены другими БПЛА или системами вооружения.

Украинский источник издания сообщил, что заявление о разработке нового типа беспилотников "скорее всего, правдиво", и вероятные поставки упомянутых типов БПЛА вызывают огромную обеспокоенность.

В материале пояснили, что российское наступление во многом полагается на постоянно модернизирующие иранские беспилотники. Их пытаются ускорить, чтобы заставить украинские силы обороны использовать более дорогие системы ПВО.

Более того, как отметил украинский источник, Россия теперь способна сама собирать системы "Шахед-136" на заводе в Татарстане, производственная мощность которого до сентября 2025 года должна составлять около 4 000 единиц в год.

Как сообщал OBOZ.UA:

– Ранее издание Wall Street Journal сообщило, что Россия собирается приобрести у Ирана баллистические ракеты малой дальности. Такой импорт усилит способность Москвы уничтожать инфраструктуру Украины.

– 7 января в Иране произошел мощный "загадочный взрыв", повредивший 16 кораблей с оружием, предназначенным для йеменских хуситов. Это были суда флотилии Корпуса стражей исламской революции.

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