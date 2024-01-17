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По Украине распространяется воздушная тревога: враг запустил "Шахеды" с двух направлений

София Закревская
War
1 минута
2,7 т.
По Украине распространяется воздушная тревога: враг запустил 'Шахеды' с двух направлений

Вечером в среду, 17 января, российские захватчики снова атаковали Украину дронами-камикадзе "Шахед", которые они запустили с южного направления. По областям начала распространяться тревога.

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Об угрозе ударных БПЛА предупредили в Воздушных силах ВСУ. Воздушная тревога была объявлена в Херсонской и Николаевской областях.

По Украине распространяется воздушная тревога: враг запустил "Шахеды" с двух направлений

Угроза ударных дронов распространилась на Кировоградскую область.

По Украине распространяется воздушная тревога: враг запустил "Шахеды" с двух направлений

Вскоре тревога распространилась на Днепропетровскую, Донецкую и Запорожскую области.

По Украине распространяется воздушная тревога: враг запустил "Шахеды" с двух направлений

В Сумской области также объявили угрозу ударных БПЛА – их враг запустил с севера.

"Сумы – в районе города вражеский БПЛА. Находитесь в укрытиях", – призывали в ВС ВСУ.

По Украине распространяется воздушная тревога: враг запустил "Шахеды" с двух направлений

Как сообщал OBOZ.UA, в ночь на 17 января российские войска атаковали Украину дронами-камикадзе. Враг запустил 20 "Шахедов", 19 из них сбили силы ПВО.

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