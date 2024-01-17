По Украине распространяется воздушная тревога: враг запустил 'Шахеды' с двух направлений

Вечером в среду, 17 января, российские захватчики снова атаковали Украину дронами-камикадзе "Шахед", которые они запустили с южного направления. По областям начала распространяться тревога.

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Об угрозе ударных БПЛА предупредили в Воздушных силах ВСУ. Воздушная тревога была объявлена в Херсонской и Николаевской областях.

Угроза ударных дронов распространилась на Кировоградскую область.

Вскоре тревога распространилась на Днепропетровскую, Донецкую и Запорожскую области.

В Сумской области также объявили угрозу ударных БПЛА – их враг запустил с севера.

"Сумы – в районе города вражеский БПЛА. Находитесь в укрытиях", – призывали в ВС ВСУ.

Как сообщал OBOZ.UA, в ночь на 17 января российские войска атаковали Украину дронами-камикадзе. Враг запустил 20 "Шахедов", 19 из них сбили силы ПВО.

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