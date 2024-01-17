Силы ПВО ночью сбили 19 из 20 дронов, которые враг запустил по Украине: подробности

В ночь на 17 января российские войска атаковали Украину дронами-камикадзе. По нашему государству враг запустил 20 "Шахедов".

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19 из них сбили силы ПВО. Об этом сообщили в Генеральном штабе Вооруженных сил Украины и в Воздушных силах.

"Ночью российские оккупанты нанесли очередной авиационный удар, применив 20 ударных БпЛА типа Shahed-136/131". Силами и средствами противовоздушной обороны Украины 19 ударных БПЛА уничтожены", – отмечено в утренней сводке Генштаба.

По данным ВС ВСУ, "Шахеды" захватчики запускали из района Приморско-Ахтарска, расположенного в РФ. Также захватчики запустили из Белгородской области в направлении Харькова две зенитные управляемые ракеты С-300.

"Силами и средствами Воздушных Сил во взаимодействии с ПВО Сил обороны уничтожено 19 "Шахедов". К отражению воздушного нападения привлечены зенитные ракетные подразделения и мобильные огневые группы. Противовоздушная оборона работала в пределах Запорожской Николаевской, Одесской, Днепропетровской, Кировоградской областей", – рассказали в Воздушных силах.

Напомним, ночью захватчики атаковали дронами регионы Украины. Как рассказали в Силах обороны юга, дроны-камикадзе заходили на критически низкой высоте с Черного моря. В Николаевской и Кировоградской областях силы ПВО уничтожили по одному "Шахеду", а над Одесщиной –11.

Преимущественно сбитые дроны попадали в море, однако некоторые обломки упали в Одессе, что повлекло за собой пожары и разрушения. Пострадали трое гражданских.