По Украине распространяется воздушная тревога: враг запустил 'Шахеды' с южного направления

Вечером в понедельник, 22 января, страна-агрессор Россия в очередной раз атаковала Украину дронами-камикадзе типа Shahed. Ударные БПЛА враг запустил с южного направления.

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Сначала тревога из-за угрозы ударных дронов была объявлена в Херсонской и Николаевской областях. Об опасности предупредили в Воздушных силах ВСУ.

"Несколько групп ударных БПЛА на границе Херсонской и Николаевской областей, курс северо-западный", – сказано в сообщении.

Как сообщал OBOZ.UA, защитники неба Украины вечером 21 и ночью 22 января отработали по вражеским дронам-камикадзе типа Shahed, атаку которыми совершили войска РФ. Она была направлена преимущественно на юг, там ПВО сбила все восемь целей.

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